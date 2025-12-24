Haberler

Sakarya Valiliğinden menenjit şüphesiyle tedavi altına alınan çocuğun ölümüne ilişkin açıklama

Sakarya Valiliği, Akyazı'da menenjit şüphesiyle tedavi edilen ilkokul öğrencisi T.E.Ö'nün hayatını kaybettiğini duyurdu. Öğrenci, 22 Aralık'ta yaşadığı kol ağrısı sonrası hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Sakarya Valiliği, Akyazı ilçesinde menenjit şüphesiyle tedavi altına alınan çocuğun ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ilkokul öğrencisi T.E.Ö'nün 22 Aralık'ta okulda kol ağrısı şikayetinde bulunması üzerine ailesine bilgi verildiği belirtildi.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen öğrencinin, menenjit şüphesiyle tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, 23 Aralık'ta sabah saatlerinde yoğun bakıma alınan öğrencinin tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayatını kaybeden öğrenci ile aynı sınıfta öğrenim gören ve aynı servisi kullanan öğrencilerin acil serviste değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Menenjit şüphesi kapsamında profilaksi tedavisinin başlatılması amacıyla velilerle iletişime geçilmiştir. Okul idaresi tarafından da bilgilendirmeler yapılmıştır. Olayla ilgili gelişmeler Valiliğimizce yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

