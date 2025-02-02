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Akyazı'da Küçükbaş Hayvan Hırsızları Tutuklandı

Akyazı'da Küçükbaş Hayvan Hırsızları Tutuklandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili yapılan araştırmada, çalınan hayvanların bir hayvan alım satım dükkanına satıldığı ortaya çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Altındere Cumhuriyet Mahallesi'nde hayvancılık yapan O.M'nin (53) ahırından farklı günlerde 14 küçükbaş hayvanı çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ş. (22) ve T.K. (24) tarafından ayrı günlerde çalınan küçükbaş hayvanların, hayvan alım satım ve kesim işiyle uğraşan S.D'ye (24) satıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan H.Ş. ve T.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

"Suç eşyasını satın alma, kabul etme" suçundan gözaltına alınan S.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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