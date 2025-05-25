Akyazı'da Kamyonet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Akyazı'da Kamyonet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Gürek hayatını kaybetti, eşi Memnune Gürek ağır yaralandı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Gürek (69) hayatını kaybetti, eşi Memnune Gürek ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Akyazı ilçesinde bağlı Keremali Yaylası'nda meydana geldi. Ali Gürek'in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada, Ali Gürek ve yanındaki eşi Memnune Gürek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ali Gürek doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Memnune Gürek ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Güler'in yeni hocası Xabi Alonso oldu

Arda Güler'in yeni hocası resmen açıklandı
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kimin vereceği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.