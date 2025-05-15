Akyazı'da İş Yeri Tartışmasında Silahlı Saldırı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir oto yıkamada çıkan tartışmada, iş yeri sahibi K.O'nun iş insanı Ö.P'yi silahla bacağından vurması sonucu kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iş yerinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi Pazarköy Caddesi'ndeki oto yıkamanın sahibi K.O, henüz bilinmeyen nedenle iş insanı Ö.P'yi silahla bacağından vurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve bekçi ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel