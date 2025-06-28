Akyazı'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: Anne ve Kızı Yaralandı

Akyazı'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: Anne ve Kızı Yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir otomobil, elektrikli bisikletle çarpıştı. Kaza sonucunda bisiklet sürücüsü anne Rahime K. ve 9 yaşındaki kızı yaralandı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı, polis yakalama çalışmaları başlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ile 9 yaşındaki kızı yaralandı.

Ömercikler Mahallesi Karacasu Caddesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki otomobil, Rahime K. idaresindeki 54 AFJ 340 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

Elektrikli bisikletteki Rahime K. ve 9 yaşındaki kızı E.T. yola savrulurken, sürücü otomobille kaza yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
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