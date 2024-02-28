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Akyazı'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Öldürüldü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine, yakınları ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da katıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Yakınlarınca Akyazı Devlet Hastanesi morgundan alınan Hatun A'nın (29) cenazesi, Taşyatak Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Kadının cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Taşyatak Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Hatun A'nın yakınlarının yanı sıra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve vatandaşlar katıldı.

Taşyatak Mahallesi'nde dün, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A'nın kaldığı babaevine giden Ali Rıza A, tartışma sonucu önce eşini, ardından da aynı silahla kendini vurmuştu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Bilal Soykan Sakarya Akyazı Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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