Akyazı'da 64 Yaşındaki Ahmet Onat Evinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Onat'ın evinde ölü olarak bulunması üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Onat'ın cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Onat'ın evine gelen akrabası, Onat'ı yerde baygın halde buldu.

Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Onat'ın cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
