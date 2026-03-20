Akvaryumda taş yutan aksolotl balığı ameliyat edildi

KAYSERİ'de akvaryumdaki taşları yutan aksolotl balığı, anestezi işlemi uygulanıp, ameliyat edildi. Veteriner hekim Esma Erer, operasyona ilişkin, "Akvaryumda süs balığı olarak yetiştirilen aksolotl balığı, çakıl taşlarını yuttuğundan, sindirim sistemi problemiyle getirildi. Röntgen ve klinik muayenelerde yaklaşık 1 santimetre boyutunda 3 taş tespit edildi. Türkiye'de nadir olduğu için çok fazla bu vakalarla karşılaşmıyoruz. Karşılaştığımız zaman da genellikle operasyonla çözüm bulunuyorö dedi.

Kentte yaşayan bir kişi, Türkiye'de nadir yetiştirilen aksolotl balığının akvaryumdaki taşları yuttuğunu fark etmesi sonrası balığını Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayene ve çekilen röntgenlerde, balığın midesinde yaklaşık 1'er santimetre büyüklüğünde 3 taş olduğu belirlendi. Balık, anestezi uygulanarak ameliyata alındı. Cerrahi operasyon sonrası taşlar çıkarıldı. Operasyonun ardından balık, sahibine teslim edildi.

'BALIĞIN MİDESİNDEKİ 3 ADET YABANCI CİSİM ÇIKARILDI'

Operasyon sürecini anlatan veteriner hekim Esma Erer, "Bu yaptığımız operasyon, Türkiye'de ilk değil. Daha önce aynı vaka ile başka üniversitelerde kliniğe başvurulmuştur. Akvaryumda bir süs balığı olarak yetiştirilen 'Axolotl (aksolotl)' balığı çakıl taşlarını yutması ve sindirim sistemi problemiyle kliniğimize getirildi. Röntgen ve klinik muayeneler neticesinde yaklaşık 1 santimetre boyutunda 3 adet taş tespit edildi. Bunun sonucunda balığın ameliyatla midesindeki yabancı cismin çıkarılmasına karar verilmiştir. Balık anestezi altında su içerisinde karın bölgesinden yaklaşılarak mideye ulaşıldı. Daha sonra mide açıldı ve balığın midesi içerisindeki 3 adet yabancı cisim çıkarıldı. Yabancı cisim çıkarıldıktan sonra hayvan uyandırıldı. Daha sonra da hasta sahibine teslim edildi. Sonrasında ise hasta sahibi düzenli olarak kontrole getirdi. Şu anda ise balığın durumunun gayet iyi olduğunu biliyoruzö diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÇOK FAZLA YETİŞTİRİLEN BİR BALIK TÜRÜ DEĞİL'

Aksolotl balığının Türkiye'de çok fazla yetiştirilmediğini söyleyen Erer, "Balığın sahibi taş yuttuğunu görmüş daha sonra kliniğimize başvurdu. Birkaç gündür iştahsızlığının olduğunu, yemek yemediğini ve artık yüzerken suyun yüzeyine çıktığını belirterek buraya getirdi. Taş yuttuğunu da direkt gördüğü için biz radyografi istedik ve röntgen muayenesi aldık. Daha sonra röntgen bulgularında da 3 adet taş tespit ettik. Operasyonsuz düzelmeyeceğini bilgilendirerek, hasta sahibinden onay aldık. Operasyona başladık. Bu balık, Türkiye'de çok fazla yetiştirilen bir balık türü değil. Meksika kökenli bir amfibidir. Bu nedenle de bu tür vakalara çok fazla rastlamıyoruz. Bu aksolotlar yemlerini görerek değil vakumlayarak yedikleri için akvaryum dibindeki yabancı cisimleri yutma eğilimi gösteriyorlar. Genelde bu yabancı cisimleri besin olarak algılayıp, daha sonra bunları yutabiliyorlar. Tek çözüm de operasyonlarla müdahale etmekö dedi.

'SAYILI VAKALARDAN'

Balıklara çok fazla işlem yapılamadığını da belirten Erer, "Türkiye'de nadir yetiştirilen, bakılan hayvanlardan biri olduğu için çok fazla bu vakalarla karşılaşmıyoruz. Karşılaştığımız zamanda da genellikle operasyonla çözüm bulunuyor. Balıklar hassas hayvanlar oldukları için genel olarak çok fazla işlem yapılması mümkün olmuyor. O yüzden bu vaka, sayılı vakalardan diyebiliriz. Genellikle Türkiye'de çok fazla yok ama yurt dışında yapılan çalışmalarda bu balık türü kendi hücre ve dokularını yenileyebilme yeteneğine sahiptir. O yüzden bu hayvanların hücrelerini yenileyebilme yeteneğinden faydalanılarak, hem insan hem de veteriner hekimliğinde yapılan çalışmalarda bu rejenerasyon yeteneğinden faydalanılarak uygulamalar yürütülüyor. Yurt dışında şu anda Avrupa ülkelerinde bu balık türünün rejenerasyon yeteneğinden çalışmalarda faydalanılıyor. Türkiye'de henüz bu konuyla ilgili yeteri kadar çalışma yok. Ama ileriki zamanlarda eminim ki bu çalışmalara devam edeceklerini düşünüyorumö ifadelerini kullandı.

