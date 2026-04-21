AKUT, Uludağ'da kış eğitimi düzenledi

TÜRKİYE'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği AKUT, afetlere hazırlık kapsamında Uludağ'da kış eğitimi gerçekleştirdi.

AKUT'un Uludağ'ın Keşiştepe mevkisinde 10-12 Nisan tarihlerinde 2 bin 225 metre yükseklikte düzenlediği eğitime; İstanbul, Bursa, Trabzon, Ankara, Kuşadası, Antalya ve Manisa ekiplerinden 26 gönüllü ile 5 eğitmen katıldı. 2,5 metre kar kalınlığı ve sıfırın altında 10 dereceyi bulan hava sıcaklığında gerçekleştirilen eğitimler 3 gün sürdü. Eğitim kapsamında gönüllülere; kış şartlarında barınma, beslenme, ocak kullanımı, karda yürüyüş ve düşüş teknikleri, çığ bilgisi ve çığda arama-kurtarma, karda emniyet alma teknikleri ile kazazede tahliyesi konularında uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca doğada ilk yardım, dağda uzun süreli kazazedeye müdahale ve yüksek irtifa koşullarıyla ilgili çalışmalar yapıldı.

AKUT Eğitim Bölüm Sorumlusu Cem Perçimli, her türlü doğa koşulunda operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, "Eğitim ve tatbikatlarla gönüllülerimizin her senaryoya hazırlıklı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Uludağ'da düzenlenen eğitimde de kış koşullarında karşılaşılabilecek birçok senaryoyu içeren eğitimler verildi" diye konuştu.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/BURSA,

