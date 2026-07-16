Nasuh Mahruki 15 Temmuz paylaşımına ilişkin soruşturmada gözaltına alındı

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Mahruki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.