Arnavutköy'de itilerek çalıştırılmak istenen kamyonet iş yerine çarptı

Arnavutköy'de aküsü biten kamyonet, iterek çalıştırılmak istendiği sırada kontrolden çıkıp tadilat halindeki bir berber dükkanına çarptı.

İslambey Mahallesi Küheylan Sokak'ta aküsü biten 34 BJ 025 plakalı kamyoneti, sahibi iterek çalıştırmak istedi.

Direksiyonu kilitlenen ve kontrolden çıkan araç, tadilat halindeki bir berber dükkanının duvarına ve camına çarptı.

İş yerinde bulunan ustalar ve iş yeri sahibi, kazanın ardından dışarı çıktı.

Kaza nedeniyle iş yerinde ve kamyonette hasar meydana geldi.

İş yeri sahibi Tekin Gök, "Çok şiddetli bir ses duyduk, hepimiz irkildik. O an büyük bir panik yaşandı. Allah'tan kimse aracın önünde değildi. Ustalar ve ben içerideydik. Çok şükür herhangi bir yaralanma yaşanmadı." dedi.