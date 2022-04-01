Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı

BURSA'da akülü tekerlekli sandalyesi çalınan serebral palsi hastası Burcu Yıldız'a (33) İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın devreye girmesi ile yenisi alındı.

Olay, 17 Mart'ta Osmangazi ilçesi, Altınova Mahallesi, 2'nci Ayaz Sokak'ta meydana geldi. Şükran Yıldız, serebral palsi hastası kızı Burcu'nun akülü tekerlekli sandalyesini, oturdukları binanın girişine bıraktı. Sabah tekerlekli sandalyenin yerinde olmadığını fark eden Yıldız, durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, evin yakınlarındaki bir hurdalıkta akülü tekerlekli sandalyeyi parçalanmış buldu, ayrıca 2 şüpheli tespit edildi.

Tacettin Aslan ile Zeki Türkeş'e teşekkür eden Şükran Yıldız, "İl Emniyet Müdürü'müz Tacettin Aslan durumu öğrenmiş, iş insanı Zeki Türkeş vasıtasıyla bize bir akülü araba yolladılar. Allah, razı olsun. Kızımın ihtiyacını giderdiler. Tekrar mutlu olduk. Bizi güldürdüler. Kandil sabahı çalınmıştı, çok ağlamıştık. Bugün yeniden sevindik" dedi.