AKÜ İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü İscehisar Belediye Başkanını ziyaret etti
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve beraberindekiler İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'ı ziyaret etti. Ziyarette, okulun bölümleri hakkında bilgiler verildi ve takı tasarımlarının gurur verici olduğu belirtildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve beraberindekiler İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'ı ziyaret etti.
Çağlar ziyarette MYO ve bünyesindeki bölümler hakkında Kılınçarslana'a bilgiler verdi.
Kılıçarslan, okulun güzel takı tasarımlarının yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.
Özkaymak'a ziyaretinde okulun öğretim görevlileri İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Abdul Vahap Korkmaz, Meslek Yüksekokul Sekreteri Ali Güzelel eşlik etti.