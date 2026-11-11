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Aktör Stacy Keach kalp yetmezliğinden öldü, Mike Hammer rolüyle tanınıyordu

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Aktör Stacy Keach'in 85 yaşında hayatını kaybettiği, eşi Malgosia Tomassi Keach tarafından açıklandı. 'Mike Hammer' rolüyle tanınan aktörün ciddi kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliğiyle uzun mücadelesinin ardından Polonya'nın Magdalenka bölgesindeki evinde öldüğünü belirtti.

"Mike Hammer" rolüyle tanınan 85 yaşındaki aktör Stacy Keach'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Aktör Stacy Keach'in eşi Malgosia Tomassi Keach, 85 yaşındaki aktöre ilişkin açıklama yaptı.

Tomassi Keach, aktörün "ciddi bir kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliğiyle uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından" Polonya'nın Magdalenka bölgesindeki evinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Aktör Keach, en çok canlandırdığı özel dedektif "Mike Hammer" rolüyle tanınırken, "Prison Break", "The Long Riders", "Nebraska" ve "The Bourne Legacy" gibi yapımlarda da yer almıştı.

Stacy Keach, 2017'de Chicago'da sahne aldığı sırada da kalp krizi geçirmişti.

Kaynak: AA
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