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Aktepe İlk ve Ortaokulu Açıldı

Aktepe İlk ve Ortaokulu Açıldı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapımı tamamlanan Aktepe İlk ve Ortaokulu, açılış töreninin ardından eğitim ve öğretime başladı. Vali Birol Ekici, okulun önemine değinerek öğrencilere başarılar diledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapımı tamamlanan Aktepe İlk ve Ortaokulu, açılışının ardından eğitim ve öğretime başladı.

Aktepe köyünde 2022'de inşaatına başlanan Aktepe İlk ve Ortaokulu'nun yapımı tamamlandı.

Okulun açılışı için düzenlenen törene katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

Vali Ekici, açılışta yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretimin ikinci döneminin başladığını belirtti.

Köyde çok güzel bir okul kazandırdıklarını ifade eden Ekici, "En güzel çiçekler en saf kayalıklarda yetişir' derler. Buradan çok güzel çiçekler yetişmesini istiyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Okulumuza sahip çıkacağız. Nice gençlerin, bilim adamlarının yetişmesini temenni ediyorum." dedi.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç da okulun yapım sürecini anlattı.

Daha önce prefabrikten olan okullarının eğitim ve öğretime uygun olmadığını ve iki yıl önce yeni okulun yapımına başlandığını anımsatan Koç, "Bugün okulumuzu açıyoruz. Hem köylümüz, velilerimiz hem de çocuklarımız için çok faydalı olacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ekici, protokol üyeleri ve öğrenciler kurdele keserek okulun açılışını yaptı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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