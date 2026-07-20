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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 52. duruşması sona erdi

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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı 52. duruşmada avukatlar mütalaaya karşı beyan sundu. Mahkeme duruşmayı yarına erteledi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 52. duruşmasında, sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım sanık avukatları savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkilleri hakkında mütalaada beraat kararı verilmesinin istendiğini belirterek, mahkemenin bu yönde karar vermesini talep etti.

Haklarında cezalandırılmaları istenen sanıkların avukatları da suçlamaları reddederek, ortada bir suç örgütünün olmadığını iddia etti.

Mahkemenin, şüpheden sanık yararlanır ilkesini uygulaması gerektiğini savunan avukatlar, mütalaada ve iddianamede yer alan suçların işlenmediğini öne sürdü.

Herhangi bir kamu zararı oluşmadığını ve suça konu eylemlerin delillendirilemediğini iddia eden avukatlar, dosyanın karar aşamasına geldiğini ve yargılama sonucunda beraat kararı beklediklerini ifade etti.

Bir kısım tutuklu sanıkların avukatları, davanın 31 Temmuz'da bitemeyeceğini, mahkemenin vereceği 2 haftalık ara sonucunda sürecin uzayacağını belirterek, duruşmaya ara ara gelerek savunma yapan tutuksuz sanıklara da sitemde bulunduklarını söyledi.

Müvekkillerinin tutuklu yargılanmasını gerektirecek bir şüphe ve gerekçe olmadığını savunan avukatlar, delil karartma ihtimalinin olmadığı ve müvekillerinin kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
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