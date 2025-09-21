Haberler

Artvin'de tarihi köprü selde böyle yıkıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak yağışların neden olduğu sel hayati felç etti. Aksu Deresi üzerindeki tarihi kesme taş köprünün selde yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde köprünün aniden çöktüğü ve çevredeki gençlerin koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Bölgede hem araç hem de yaya geçişini sağlayan asırlık kesme taş köprü, Aksu Deresi'nin taşması sonucu çöktü. Köprünün üzerinde şans eseri kimsenin olmayışı sonucu can kaybı ve yaralanma olmadı.

TARİHİ KÖPRÜNÜN YIKILMA ANI KAMERADA

İlçe merkezinde uzun yıllardır kültürel anlamda da önem taşıyan ve bir süre önce restore edilen 3 gözlü kesme taş köprünün yıkılma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; sel sularının hızla aktığı dere üzerinde köprünün giriş kısmından aniden çöktüğü, çevredeki gençlerin de hızla koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
