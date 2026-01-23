Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Isparta'nın Aksu ilçesinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. S.Ö. yönetimindeki otomobil, şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
S.Ö. idaresindeki 60 YD 222 plakalı otomobil, Akçaşar Mahallesi'nde kar yağışının etkili olduğu yolda şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel