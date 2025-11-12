Aksu'da Kaçak Yapı Yıkıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, imar yolu üzerindeki kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Cihadiye Mahallesi'nde park alanı arasında kalan imar yolu üzerine yapılan gecekondunun yıkımına karar verilmesinin ardından belediye ekipleri iş makinesiyle bölgeye gitti.

Çok sayıda çevik kuvvet ekibi, bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu.

Yıkımı engellemeye çalışan ev sahibi, polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, içeride kimsenin olmadığına emin olduktan ve içerideki bazı eşyaları çıkardıktan sonra yıkımı gerçekleştirdi.

Aksu Belediyesinden yıkımla ilgili yapılan açıklamada, Cihadiye Mahallesi'nde park alanı arasında kalan imar yolu üzerindeki yapı hakkında yol açma çalışmaları sebebiyle Gecekondu Kanunu doğrultusunda kaçak yapı tespit tutanağı düzenlendiği belirtildi.

Başkanlık makamının oluru ile yapı için yıkım kararı verildiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda belediye ekiplerince yıkımın gerçekleştirildiği kaydedildi.