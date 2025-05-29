Aksu'da Dünya Tütünsüz Günü Etkinlikleri Kapsamında Ağaç Dikimi Yapıldı
Isparta'nın Aksu ilçesinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri çerçevesinde, tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek amacıyla çam ve sedir ağaçları dikildi. Etkinliğe katılanlar arasında ilçe kaymakamı, kurum amirleri ve gönüllüler yer aldı.
Isparta'nın Aksu ilçesinde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri kapsamında ağaç dikimi yapıldı.
Aksu Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde, Karağı Köyü Bal Ormanı mevkisinde tütün kullanımının zararlarına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla çam ve sedir ağaçları dikildi.
Programa, İlçe Kaymakamı Salih Zafer Aydın, İlçede bulunan kurum amirleri, STK temsilcileri, sağlık personelleri, öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel