Akşener "Oğlumuz nihayet tahliye oldu" diyerek duyurdu! Cezaevi önünde görüntülü konuştular

İyi Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç iki hafta önce 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Emeç'in tutuklanma gerekçesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan atasözünü kendi hesabından paylaşıp silmesi olarak gösterildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 2 hafta cezaevinde kalan Emeç'le ilgili dün İyi Parti'den açıklama geldi, "Cezaevindeki İYİ Gençlik Üyesi Alp Emeç bugün tahliye olmuştur" denildi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu, sevgili Alp Emeç tahliye oldu" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

İYİ Parti lideri Meral Akşener de tahliye edilen İYİ Partili Alp Emeç ile telefondan görüntülü görüştü. Emeç'in sağlık durumunu soran Akşener, gence geçmiş olsun dileklerini iletti.