Akşener "Oğlumuz nihayet tahliye oldu" diyerek duyurdu! Cezaevi önünde görüntülü konuştular
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmasının ardından tahliye edilen İYİ Partili Alp Emeç ile telefondan görüntülü görüştü. Akşener, o anları "Alp oğlumuz nihayet tahliye oldu... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" notu ile paylaştı.
İyi Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç iki hafta önce 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Emeç'in tutuklanma gerekçesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan atasözünü kendi hesabından paylaşıp silmesi olarak gösterildi.
TAHLİYE EDİLDİ
Yaklaşık 2 hafta cezaevinde kalan Emeç'le ilgili dün İyi Parti'den açıklama geldi, "Cezaevindeki İYİ Gençlik Üyesi Alp Emeç bugün tahliye olmuştur" denildi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu, sevgili Alp Emeç tahliye oldu" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR
İYİ Parti lideri Meral Akşener de tahliye edilen İYİ Partili Alp Emeç ile telefondan görüntülü görüştü. Emeç'in sağlık durumunu soran Akşener, gence geçmiş olsun dileklerini iletti.