Akşener Nikah Şahitliği Yaptı, Evlilik Cüzdanını Geline Verdi - Haberler

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Akşener Nikah Şahitliği Yaptı, Evlilik Cüzdanını Geline Verdi

ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pelin Balyer - Ramazan Ölçer çiftinin İstanbul’daki nikah törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pelin Balyer - Ramazan Ölçer çiftinin İstanbul'daki nikah törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pelin Balyer - Ramazan Ölçer çiftinin İstanbul Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Akşener, mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını geline verdi.

ANKA / Burcu Kahriman - Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Evlilik, Güncel, Haberler

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