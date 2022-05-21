Akşener Nikah Şahitliği Yaptı, Evlilik Cüzdanını Geline Verdi - Haberler

Akşener Nikah Şahitliği Yaptı, Evlilik Cüzdanını Geline Verdi
ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pelin Balyer - Ramazan Ölçer çiftinin İstanbul’daki nikah törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pelin Balyer - Ramazan Ölçer çiftinin İstanbul'daki nikah törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pelin Balyer - Ramazan Ölçer çiftinin İstanbul Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Akşener, mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını geline verdi.
ANKA / Burcu Kahriman - Güncel