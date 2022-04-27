Akşener: "Millet, vatan ve egemenlik bu üç unsur bir araya gelmezse ortada milli bir devlet de yoktur"
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki katılımcılar TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İyi Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Salondaki katılımcılar TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (1)
AA / İhsan Can - Güncel