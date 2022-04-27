Akşener: "Millet, vatan ve egemenlik bu üç unsur bir araya gelmezse ortada milli bir devlet de yoktur" - Haberler

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Akşener: "Millet, vatan ve egemenlik bu üç unsur bir araya gelmezse ortada milli bir devlet de yoktur"

AA - İhsan Can - Güncel
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İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki katılımcılar TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

İyi Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Salondaki katılımcılar TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (1)

AA / İhsan Can - Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, TBMM, Güncel, Haberler

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