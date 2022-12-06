Akşener, Meclis'te Çıkan Kavgada Yaralanan İyi Partili Örs'ü Hastanede Ziyaret Etti: "Hiçbir Ahlaksız Yumruk Bizi Hakkın ve Hakikatin Yolundan...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Akşener, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada; "Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Akşener, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada; "Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan Akşener, şu mesajı verdi:

"Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!"