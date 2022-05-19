Akşener: "Kurtarılan değil, kurtaran şehirden iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz"
AA - Güncel
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Tütün Meydanı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tütün İskelesine gelişi Akşener'in konuşması Akşener'in yürüyüşe katılması SAMSUN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tütün İskelesi'nde partililere seslendi, ardından da yürüyüşe katıldı.
Tütün Meydanı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tütün İskelesine gelişi
Akşener'in konuşması
Akşener'in yürüyüşe katılması SAMSUN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tütün İskelesi'nde partililere seslendi, ardından da yürüyüşe katıldı.
AA / Güncel