Akşener: &quot;Kurtarılan değil, kurtaran şehirden iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz&quot; - Haberler

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Akşener: "Kurtarılan değil, kurtaran şehirden iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz"

AA - Güncel
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Tütün Meydanı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tütün İskelesine gelişi Akşener'in konuşması Akşener'in yürüyüşe katılması SAMSUN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tütün İskelesi'nde partililere seslendi, ardından da yürüyüşe katıldı.

Tütün Meydanı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tütün İskelesine gelişi

Akşener'in konuşması

Akşener'in yürüyüşe katılması SAMSUN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tütün İskelesi'nde partililere seslendi, ardından da yürüyüşe katıldı.

AA / Güncel

Tütün İskelesi, Meral Akşener, İYİ Parti, Tütün, Güncel, Haberler

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