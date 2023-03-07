Akşener'in canlı yayında sesinin yükseldiği anlar: O kılıçla kendi boğazımı keserim

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğüne yönelik iddialara hakkında açılan dava üzerinden yanıt verdi. Akşener, "Hala hakkımda benim ifademin alınmadığı hatta PKK muhbirinin olduğu söylenen FETÖ'cülükle ilgili bir isnatın mahkemesi var. Bana bilgi veren yok. Ben niye bunları çözmemişim o zaman. Bu ülkede en kötü şey PKK'lı ve FETÖ'cü olmak. Bu eğer korkutmak içinse, Demokles'in kılıcı ise ben o Demokles'in kılıcı ile kendi boğazımı keserim." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğüne dair iddialara yanıt verdi. Her şeyinin şeffaf olduğunu söyleyen Akşener, "Bugüne kadar Tayyip Bey benimle konuşmak için hiçbir şey yapmadı. Benim de Tayyip Bey'le gizli saklı hiçbir görüşmem olmadı." dedi.

"TAYYİP BEY'E DE AYIP"

Bugünün dijital dünyasında gizli bir şey kalamayacağını belirten Akşener, "Olsa söylerim. Böyle bir karar verdim derim, peşimden gelen olur, gelmeyen olur. Tayyip Bey'e de ayıp! en ufak bir görüşme inanın yok. Sanki ben göz kırpıyorum, Tayyip Bey koşuyor, böyle bir durum yok." şeklinde konuştu.

"KENDİ BOĞAZIMI KESERİM"

Erdoğan'la en sert kavgayı kendisinin yaptığını vurgulayan Akşener, "Rize'de başıma neler geldi benim. 31 Mart'ta 'tutuklattıracağım seni, dokunulmazlığın da yok' dedi. Hala hakkımda benim ifademin alınmadığı hatta PKK muhbirinin olduğu söylenen FETÖ'cülükle ilgili bir isnatın mahkemesi var. Bana bilgi veren yok. Ben niye bunları çözmemişim o zaman. Bu ülkede en kötü şey PKK'lı ve FETÖ'cü olmak. Bu eğer korkutmak içinse, Demokles'in kılıcı ise ben o Demokles'in kılıcı ile kendi boğazımı keserim." dedi.