Akşener: "İklim krizi meselesi hep beraber Türkiye'nin geleceğini kurtarma meselesidir" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye gelişi Salondaki partililer Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye gelişi Salondaki partililer Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1) AA / İbrahim Saykılı - Güncel Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Akşener: 'İklim krizi meselesi hep beraber Türkiye'nin geleceğini kurtarma meselesidir' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.