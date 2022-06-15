Akşener: "İklim krizi meselesi hep beraber Türkiye'nin geleceğini kurtarma meselesidir"
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye gelişi Salondaki partililer Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye gelişi
Salondaki partililer
Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
AA / İbrahim Saykılı - Güncel