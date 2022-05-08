Akşener: Aramızda Olan, Olmayan Tüm Annelerimiz, Anneler Günü'müz Kutlu Olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anneler Günü mesajında, "Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun" dedi.

Meral Akşener, Anneler Günü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle:

"Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun."