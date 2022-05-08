Akşener: Aramızda Olan, Olmayan Tüm Annelerimiz, Anneler Günü'müz Kutlu Olsun - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener: Aramızda Olan, Olmayan Tüm Annelerimiz, Anneler Günü'müz Kutlu Olsun

ANKA - Merve Güven - Güncel
 - Güncelleme:
Akşener: Aramızda Olan, Olmayan Tüm Annelerimiz, Anneler Günü'müz Kutlu Olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anneler Günü mesajında, “Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anneler Günü mesajında, "Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun" dedi.

Meral Akşener, Anneler Günü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle:

"Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun."

ANKA / Merve Güven - Güncel

Zübeyde Hanım, Meral Akşener, Anneler Günü, İYİ Parti, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title