Akseki'nin yöresel lezzetleri Antalya'da tanıtıldı

Antalya Valiliği himayesinde 19 ilçede yürütülen "Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında Akseki'ye özgü yöresel ürünler, Antalya'da düzenlenen tanıtım gününde görücüye çıktı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Akseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tanıtım standı kuruldu.

Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin yerel ve kültürel değerlerinin korunması, coğrafi işaret tesciliyle markalaştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Etkinlikte, marka tescil sürecinde bulunan ve Akseki mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan Akseki kurabiyesi, Akseki çimi peyniri, Akseki filizli pilavı, Akseki ekşi tarhana çorbası ile Akseki saraylı tatlısı ziyaretçilere tanıtıldı.

İlgi gören Akseki standında, yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra ilçenin gastronomi kültürü hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

Akseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Aydın, Antalya Valiliği himayesinde yürütülen coğrafi işaret çalışmalarının yerel ürünlerin korunması ve tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Akseki'nin zengin mutfak kültürüne sahip olduğunu belirten Aydın, "İlçemize özgü ürünlerin coğrafi işaret sürecine dahil edilmesi hem üreticimize katkı sağlayacak hem de Akseki'nin tanıtımına önemli destek verecek." dedi.

Aydın, yöresel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
