Akseki'de 1. Geleneksel Göç-Kervan Yolu Yürüyüşü ve Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Akseki'de 1. Geleneksel Göç-Kervan Yolu Yürüyüşü ve Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde gerçekleştirilen 1. Geleneksel Göç-Kervan Yolu Yürüyüşü ve Kitap Okuma Etkinliği, doğaseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, tarihi güzergah boyunca yürüyüş yaparak kitap okuma molaları verdiler.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 1. Geleneksel Göç-Kervan Yolu Yürüyüşü ve Kitap Okuma Etkinliği düzenlendi.

Akseki Yeğen Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesince Tarihi Akseki Kervan Göç Yolu güzergahında gerçekleşen etkinlik, doğa yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, yürüyüşün ardından yol güzergahında kitap molası verdi.

"Kitabınızı, kahvenizi ve atıştırmalığınızı getirin" çağrısıyla duyurulan organizasyon, doğaseverler tarafından ilgi gördü.

Akseki İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Emine Deniz Öz, yaptığı konuşmada, hem kütüphaneyi sahaya taşımak hem de kitap okumayı doğa ve kültürle harmanlamak istediklerini belirtti.

Bugün tarihi güzergah Göç-Kervan Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlatan Öz, "Akseki'nin doğal ve kültürel dokusunu hissettiğimiz bu yolda kısa molalarda kitaplarımızı açtık, sessizliğin içinde kelimelerle buluştuk. Amacımız sadece kitap okumak değil aynı zamanda okumayı yaşamın her alanına taşımak. Doğanın içinde, tarihin izinde okumak bu deneyimi daha anlamlı kılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
500

