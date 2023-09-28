Akşehir'de Uyuşturucu ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin durdurduğu araçta uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri Samsun plakalı bir araçta uyuşturucu madde ile silah olduğu yönünde yapılan ihbarı değerlendirerek aracı Konya Afyonkarahisar Kara yolu üzerinde yakaladı. Araçta bulunan H.H.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınırken, araç da İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Narkotik ekibi Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong, 1 adet av tüfeği ve 5 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan H.H.A. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapıldı. - KONYA