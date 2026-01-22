Haberler

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 500 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçede bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin üzerinde ve valizinde yaptıkları aramada, 5 bin 500 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok...
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok...
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı

Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı