Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 bin kullanımlık bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. H.Y. isimli bir şüpheli tutuklandı, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.
Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüyor.
Operasyonda, 3 parça halinde toplam 3 bin kullanımlık kağıt bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında H.Y., A.İ.C.Y. ve K.Ö. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y., hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel