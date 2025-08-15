Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken, şüphelilerden biri tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan O.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, B.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
