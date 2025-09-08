Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmaları sonucu düzenledikleri operasyonda, şüpheliler M.K. ve Ö.A'yı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 14 parça halinde yaklaşık 3 bin 500 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. adliyeye sevk edildi.

Ö.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.