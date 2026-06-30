Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde yamaç alandan geçerken devrilen traktörün 76 yaşındaki sürücüsü Tahsin Coşkun olay yerinde yaşamını yitirdi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ortaca Mahallesi Mezaryüzü mevkisinde, 76 yaşındaki Tahsin Coşkun idaresindeki traktör, yamaç alandan geçerken devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, sürücü Coşkun'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tahsin Coşkun'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun