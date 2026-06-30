Haberler

Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde yamaç alandan geçerken devrilen traktörün 76 yaşındaki sürücüsü Tahsin Coşkun olay yerinde yaşamını yitirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ortaca Mahallesi Mezaryüzü mevkisinde, 76 yaşındaki Tahsin Coşkun idaresindeki traktör, yamaç alandan geçerken devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, sürücü Coşkun'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tahsin Coşkun'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları: Atın beni denizlere

Serenay Sarıkaya'dan iddialı yeni tatil pozları
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti

Bir ameliyata girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı