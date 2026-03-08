Haberler

Akşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Akşehir-Yunak kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki Ferdi U. ve Halil U. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Akşehir'de takla atan otomobildeki iki ikişi yaralandı.

Ferdi U. (36) idaresindeki 26 AFV 677 plakalı otomobil, Akşehir-Yunak kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak, karşı şeride geçti.

Takla atan otomobildeki sürücü Ferdi U. yolcu olarak bulunan Halil U. yaralandı.

Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun


