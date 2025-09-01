Akşehir'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişinin silahla ağır yaralanması sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yaralı kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişinin silahla ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, aralarındaki dargınlığı bitirmek amacıyla Engili Mahallesi'nde bir araya getirilen iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafları barıştırmak isteyen M.E. silahla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E, ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, S.G, O.M, B.G. ve E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.G. işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.M. ve B.G. yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
