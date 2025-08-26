Akşehir'de şehitler için anma programı düzenlendi

Akşehir'de Batı Cephesi Kadınları Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kuruluşunun 1. yılı dolayısıyla şehitler için lokma dağıttı.

Batı Cephesi Karargahı Müzesi yanında gerçekleştirilen programda, şehitler için dua edildi ve vatandaşlara lokma ikram edildi.

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, ağustos ayının Türk milleti için "zaferler ayı" olduğuna dikkat çekti.

Köksal, "26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanarak milletimize bağımsızlığını kazandırmıştır. Bu vesileyle şehitlerimiz için düzenlenen bu anlamlı etkinlikte emeği geçen Batı Cephesi Kadınları Derneği'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Meltem Orhan, "Dernek olarak bir yıllık süreçte kadın dayanışmasından yardım faaliyetlerine birçok etkinlik gerçekleştirdik. 1. yıl dönümümüzü, tarihimiz açısından büyük anlam taşıyan 26 Ağustos'ta, Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı anarak taçlandırmak istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile program sona erdi.