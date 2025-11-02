Akşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: İki Kişi Gözaltında

Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

İlçenin Doğrugöz Mahallesi'nde ekiplerin yaptıkları istihbari çalışmaları sonucunda B.E. isimli şüphelinin evinde gümrük kaçağı tütün ve makaron bulundurduğunu tespit edildi.

Şüphelinin, makineyle tütün doldurarak tek dal sigara şeklinde satış yaptığı belirlendi.

Operasyonda, polis ekipleri, B.E'nin eşi G.E'nin tandır adı verilen ocakta tütün, makaron ve doldurulmuş sigaraları yakmaya çalıştığını gördü. Ekipler yanan malzemeleri söndürerek evde arama yaptı.

Yapılan aramada bir sigara dolum makinesi ele geçirildi. B.E. ve G.E. gözaltına alındı. Yanan malzemelerle birlikte dolum makinesine de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından G.E. serbest bırakılırken, B.E. adliyeye sevk edildi.

Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.