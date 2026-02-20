Akşehir'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve mamulleri ile ilgili gerçekleştirdikleri operasyonda bir şüpheliyi tutukladı. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün ve malzeme ele geçirildi.
Akşehir'de kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda paketlenmiş tütün, dolu makaron, açık kıyılmış tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan N.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun