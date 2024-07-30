Aksaray Valisi Engellilere Aşure Dağıttı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, engellilere aşure dağıttı.

Vali Kumbuzoğlu ile beraberindekiler Gülağaç ilçesinde engelli bakım merkezini ziyaret etti.

Ziyarette Kumbuzoğlu, aşure kazanın başına geçerek engelli bireylere aşure ikram etti.

Kumbuzoğlu, burada, aşurenin bolluk, birliğin ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.