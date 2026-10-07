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Aksaray Valisi Duru, Sultanhanı'nda Rifat Ağır'ın yaptırdığı kız Kur'an kursunu açtı

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Aksaray Valisi Murat Duru, Sultanhanı ilçesinde hayırsever Rifat Ağır tarafından yaptırılan kız Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi. 4 sınıf, 12 yatakhane ve idari birimlerden oluşan kurs törenle hizmete açıldı; Vali Duru, hayırsever Rifat Ağır'a teşekkür etti.

Aksaray Valisi Murat Duru, Sultanhanı ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Kız Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Hayırsever Rifat Ağır tarafından Sultanhanı ilçesine kazandırılan, 4 sınıf, 12 yatakhane ve idari birimlerden oluşan kız Kur'an kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali Duru, törende yaptığı konuşmada, eğitime ve dini hizmetlere katkılarından dolayı hayırsever Rifat Ağır'a teşekkür etti.

Ağır'ın ilçeye önemli hizmetler kazandırdığını belirten Duru, "Rifat amcamız Sultanhanı'nda 3 cami ve Kur'an kursu yaptırmış. Hayırseverimize bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayırsever Hacı Rifat Ağır ise açılış programına katılan tüm yetkililere ve protokol üyelerine teşekkürlerini iletti.

Dua edilmesinin ardından Vali Duru, Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya ve Belediye Başkanı Fahri Solak ile AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ve protokol üyeleri kız Kur'an kursunun kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirdi.

Motorsiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Sultanhanı Belediyesince trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak adına 200 kullanıcıya ücretsiz kask dağıtıldı.

Vali Murat Duru, Sultanhanı Kervansarayı önünde düzenlenen etkinlikte, kasksız kesinlikle motorsikletin kullanılmaması gerektiğini bu projeye katkı veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 200 sürücüye kaskları dağıtıldı.

Kaynak: AA
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