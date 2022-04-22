Aksaray Valisi Aydoğdu'dan üniversite öğrencilerine vize döneminde ulaşım ücreti müjdesi Açıklaması - Haberler

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Aksaray Valisi Aydoğdu'dan üniversite öğrencilerine vize döneminde ulaşım ücreti müjdesi Açıklaması

AA - Adem Koçak - Güncel
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Aksaray Valisi Aydoğdu'dan üniversite öğrencilerine vize döneminde ulaşım ücreti müjdesi Açıklaması

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencilerinin vize sınavları haftasında ulaşım giderleri Valilik tarafından karşılanacak.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencilerinin vize sınavları haftasında ulaşım giderleri Valilik tarafından karşılanacak.

Vali Hamza Aydoğdu, ASÜ'de 25-29 Nisan'da başlayacak vize sınavları öncesinde öğrencilere ulaşım müjdesi verdi.

Minibüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk ile yaptığı toplantının ardından alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran Aydoğdu, "Gençler, ders çalışmak sizden biletleriniz bizden. Vize haftasında ulaşım ücretlerinizi Valilik olarak biz karşılayacağız. Siz derslerinize çalışın, gerisi gelecek. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

AA / Adem Koçak - Güncel

Aksaray Üniversitesi, Hamza Aydoğdu, Nisan, Vize, Güncel, Haberler

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