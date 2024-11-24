Aksaray Öğretmenevi'nde Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Aksaray'daki öğretmenevinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, kurutma makinesinden kaynaklandı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da Hashas Mahallesi'ndeki öğretmenevinde kurutma makinasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen personelden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, öğretmenevinde hasara yol açtı.