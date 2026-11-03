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Aksaray Güzelyurt'ta define arayan 5 kişi kaçak kazıda suçüstü yakalandı

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Aksaray Güzelyurt'ta define arayan 5 kişi kaçak kazıda suçüstü yakalandı
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Aksaray Güzelyurt'ta Ilısu köyünde define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı. Kazıda 1 metal dedektörü, 2 kazma, 1 kürek ve 1 tırmık ele geçirildi; 5 kişi hakkında 2863 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem başlatıldı.

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilısu köyünde define aramak için kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma, H.T. (24), A.D. (36), N.B. (36), B.Ö. (32) ve S.K.'yı (35), kazı yaptıkları çukurda suçüstü yakaladı. 1 metal dedektörü, 2 kazma, 1 kürek, 1 tırmık olmak üzere kazı için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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