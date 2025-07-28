Aksaray Eskil'de Yangın: Balya Makinesi ve Traktör Kül Oldu
Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir balya makinesinin neden olduğu yangında, makine ve bir traktör kullanılamaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde Mezgitli Yaylası'nda meydana geldi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan yangında bir balya makinesi ile traktör kullanılamaz hale geldi.
Mezgitli Yaylası'nda öğle saatlerinde Selçuk Etli'ye ait balya makinesinden kaynaklanan yangın, kısa sürede bir traktöre ve çevredeki tarım arazisine yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Eskil Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında balya makinesi ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel