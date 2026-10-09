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Aksaray Eskil'de 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kamerada

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü, minibüse çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken yaralı, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezindeki Sanayi Yolu'nda plakasız motosikletiyle seyreden Adem G. (15), karşı yönden gelen minibüse çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Adem G, ambulansla kaldırıldığı Eskil Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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