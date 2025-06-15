Aksaray'daki sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Nevşehir'de defnedildi

Aksaray'daki sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilotun cenazesi Nevşehir'de defnedildi
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Aksaray'da yaşanan sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilot Hüseyin Türk, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Cenaze törenine yakınları ve meslektaşları katıldı.

Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilot Hüseyin Türk'ün cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Ihlara bölgesinden havalandıktan sonra, hava koşulları nedeniyle sert iniş sırasında yaşanan sıcak hava balonu kazasında yaşamını yitiren Türk'ün cenazesi, Nevşehir'de Fişekçi Camisi'ne getirildi.

Türk'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Türk'ün yakınları ile meslektaşları, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray'daki turizm merkezi Ihlara Vadisi'nden sabah saatlerinde kalkış yapan sıcak hava balonu, Gözlükuyu köyü yakınlarında sert iniş yapmış, meydana gelen kazada pilot Hüseyin Türk hayatını kaybetmiş, 19 Endonezyalı turist ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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