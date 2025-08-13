Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Konya-Aksaray karayolunda tır ve iki minibüsün karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya-Aksaray karayolu üzerindeki Eşmekaya kavşağında, Y.E.Y. idaresindeki 42 GP 021 plakalı tır, Y.G. yönetimindeki 50 AFH 754 plakalı minibüs ve R.D'nin kullandığı 42 FNK 16 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ayten Tosun - Güncel